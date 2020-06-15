Первые минуты после смертельного ДТП с машиной скорой в Москве сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены первые минуты после смертельного ДТП в Москве. На записи видно, как пострадавшая лежит на земле, рядом с ней — медики, пытающиеся оказать помощь. Также в кадре видна карета скорой помощи и иномарка — у обоих машин разбиты бамперы.

Авария произошла на Носовихинском шоссе вечером в воскресенье, 14 июня. Как стало известно 5-tv.ru, девушка, дождавшись разрешающего сигнала светофора, стала перебегать дорогу, в этот момент ее сбила неотложка.

По словам очевидцев, пострадавшая отлетела на 30 метров, а карета скорой помощи вылетела на встречную полосу и врезалась в проезжающую иномарку. Пострадавшая была госпитализирована в критическом состоянии, однако спасти ее не удалось. Она скончалась в московской больнице.

По факту аварии проводится проверка, рассказали в ГУ МВД по Москве. Выясняются обстоятельства произошедшего.