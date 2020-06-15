Штрафы за отсутствие масок и перчаток при походе в магазины сохранятся

Даже при снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, власти напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности. Особенно актуально это для магазинов — там необходимо надевать маски и перчатки. За нарушения положен штраф, причем, не только покупателю, но и администрации торгового заведения.

Многие столичные предприниматели уже убедились в этом на собственном опыте. Как заявили в московском департаменте торговли и услуг, за сутки инспекторы выявляют до 70 нарушителей. Суммы приходится выкладывать не малые — штраф для индивидуальных предпринимателей может достигать 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 300 тысяч.