Штрафы за отсутствие масок и перчаток при походе в магазины сохранятся
За нарушения выложить круглую сумму придется не только покупателю, но и администрации торгового заведения.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Даже при снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, власти напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности. Особенно актуально это для магазинов — там необходимо надевать маски и перчатки. За нарушения положен штраф, причем, не только покупателю, но и администрации торгового заведения.
Многие столичные предприниматели уже убедились в этом на собственном опыте. Как заявили в московском департаменте торговли и услуг, за сутки инспекторы выявляют до 70 нарушителей. Суммы приходится выкладывать не малые — штраф для индивидуальных предпринимателей может достигать 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 300 тысяч.
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