Прочь суеверия! Для службы на патрульном катере Черноморского флота впервые подготовили женский экипаж
Пока представительницы прекрасного пола проходят практические занятия, в том числе на интерактивном тренажере.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru
Черноморский флот в скором времени ожидает необычное пополнение. В Крыму для службы на патрульном катере готовят женский экипаж. Пока представительницы прекрасного пола проходят практические занятия, в том числе на интерактивном тренажере, но уже совсем скоро выйдут на боевое дежурство. Как девушки справляются с чрезвычайными ситуациями на борту, увидела корреспондент МИЦ «Известия» Мери Бадунц. Подробности в репортаже.
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