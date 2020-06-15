Прочь суеверия! Для службы на патрульном катере Черноморского флота впервые подготовили женский экипаж

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Пока представительницы прекрасного пола проходят практические занятия, в том числе на интерактивном тренажере.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Черноморский флот в скором времени ожидает необычное пополнение. В Крыму для службы на патрульном катере готовят женский экипаж. Пока представительницы прекрасного пола проходят практические занятия, в том числе на интерактивном тренажере, но уже совсем скоро выйдут на боевое дежурство. Как девушки справляются с чрезвычайными ситуациями на борту, увидела корреспондент МИЦ «Известия» Мери Бадунц. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первой в мире женщине-капитане дальнего плавания Анне Щетининой. В середине прошлого века Щетинина сделала первые шаги на пути к реальному и здоровому феминизму.

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