Прочь суеверия! Для службы на патрульном катере Черноморского флота впервые подготовили женский экипаж

Черноморский флот в скором времени ожидает необычное пополнение. В Крыму для службы на патрульном катере готовят женский экипаж. Пока представительницы прекрасного пола проходят практические занятия, в том числе на интерактивном тренажере, но уже совсем скоро выйдут на боевое дежурство. Как девушки справляются с чрезвычайными ситуациями на борту, увидела корреспондент МИЦ «Известия» Мери Бадунц. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первой в мире женщине-капитане дальнего плавания Анне Щетининой. В середине прошлого века Щетинина сделала первые шаги на пути к реальному и здоровому феминизму.