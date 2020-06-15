Кто виновен в патологической тяге к сладкой и жирной пище?
Ответ на этот вопрос нашла для себя онколог-проктолог Елена Смирнова.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор, Instagram @dr.smirnova_elena
Патологическую тягу к сладкой и жирной пище у людей вызывают кишечные бактерии. Об этом сообщила на своей страниц в Instagram онколог-проктолог Елена Смирнова. Доктор ссылается на исследование команды ученых из университетов Сан-Франциско, Аризоны и Нью-Мексико. По ее словам, бактерии в буквальном смысле манипулируют пищевым поведением сладкоежки.
«В ответ на прием пищи, кишечные бактерии могут заставить нас чувствовать себя плохо, „выпустив“ токсины. Или „наградить“ химически, улучшив настроение и самочувствие», — цитирует Смирнова авторов научного труда.
А дальше, по словам медика, «все идет по кругу» — патогенные бактерии размножаются на сладкой пище и продолжают «просить» все больше и больше. Однако, разорвать этот порочный круг довольно просто. Нужна только сила воли и 24 часа времени. Если перестать есть сладости хотя бы на сутки, популяция бактерий, не получая необходимых для роста веществ, начнет сокращаться, а вместе с ней и тяга человека к «сладенькому».
«Слабо сутки продержаться?» — спрашивает Елена Смирнова, публикуя при этом рецепт корзиночек с творогом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах появления пристрастия к шоколаду и пирожным с точки зрения нейропсихолога.
Читайте также
40%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?