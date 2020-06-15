Кто виновен в патологической тяге к сладкой и жирной пище?

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Светлана Александрова
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Ответ на этот вопрос нашла для себя онколог-проктолог Елена Смирнова.

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Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор, Instagram @dr.smirnova_elena

Патологическую тягу к сладкой и жирной пище у людей вызывают кишечные бактерии. Об этом сообщила на своей страниц в Instagram онколог-проктолог Елена Смирнова. Доктор ссылается на исследование команды ученых из университетов Сан-Франциско, Аризоны и Нью-Мексико. По ее словам, бактерии в буквальном смысле манипулируют пищевым поведением сладкоежки.

«В ответ на прием пищи, кишечные бактерии могут заставить нас чувствовать себя плохо, „выпустив“ токсины. Или „наградить“ химически, улучшив настроение и самочувствие», — цитирует Смирнова авторов научного труда.

А дальше, по словам медика, «все идет по кругу» — патогенные бактерии размножаются на сладкой пище и продолжают «просить» все больше и больше. Однако, разорвать этот порочный круг довольно просто. Нужна только сила воли и 24 часа времени. Если перестать есть сладости хотя бы на сутки, популяция бактерий, не получая необходимых для роста веществ, начнет сокращаться, а вместе с ней и тяга человека к «сладенькому».

Instagram @dr.smirnova_elena

«Слабо сутки продержаться?» — спрашивает Елена Смирнова, публикуя при этом рецепт корзиночек с творогом.

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