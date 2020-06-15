Следователь Швецова и Маргарита. Роковые роли Анны Ковальчук

Актриса Анна Ковальчук 15 июня празднует очередной день рождения. Звезде сериала «Тайны следствия» исполнилось 43 года и практически 20 лет из них знаменитость играет следователя Марию Швецову, сообщает Starhit.ru.

Издание отмечает, что многие важные события в жизни Анна Ковальчук пережила вместе со своей героиней.

Актриса родилась в 1977 году в немецком Нойштрелице в семье военнослужащего и заведующей детским садом. Характер службы отца предполагал частые переезды. После нескольких лет в Ереване и Москве Ковальчуки обосновались в Ленинграде. В школьные годы будущая знаменитость увлекалась музыкой, спортивной гимнастикой и балетом. Девушке легко давались математика и физика.

В старших классах Анна Ковальчук была уверена, что ее призвание — кибернетика. Она намеревалась поступить в политехнический институт. Ее дальнейшую судьбу определил случай. Подруга попросила будущую актрису составить компанию на экзамене в театральный вуз. Анна отправилась туда, не имея никакого опыта, и смогла убедить приемную комиссию предоставить ей шанс.

Анна Ковальчук довольно быстро прошла проверку на прочность и доказала сокурсникам, а также преподавателям института театра, музыки и кинематографии, что находится на своем месте.

Уже на втором курсе актриса начала подрабатывать в Александринском театре, а после окончания учебы на длительный срок стала неотъемлемой частью труппы театра «Ленсовета».

Личная жизнь знаменитости также оказалась предопределена вузом — еще во время поступления она познакомилась с будущим мужем Анатолием Ильченко. Молодые снимали комнату в коммуналке неподалеку от института. Их отношения протекали достаточно неровно. Влюбленные то расставались, то вновь жили вместе и в результате в 1999 году поженились.

После небольшой роли в комедии «Любовь зла» Анна Ковальчук получила приглашение на съемки в «Тайнах следствия». Роль следователя Марии Швецовой сделала актрису звездой, а карьера ее супруга в тот момент только оставляла желать лучшего.

Вскоре после съемок первых серий стало известно, что знаменитость беременна и создатели «Тайн» пошли навстречу будущей матери — в интересном положении оказалась и ее героиня. Дочь Злата стала появляться на экране вместе с Анной Ковальчук буквально с первых дней жизни. Актриса даже кормила ребенка грудью в кадре.

Работа в театре помогала знаменитости раскрывать другие грани ее таланта, не оставаясь заложницей одной роли. В 2005 году режиссер Владимир Бортко пригласил актрису сыграть главную героиню в фильме «Мастер и Маргарита». Через некоторое время после премьеры Анна Ковальчук и Анатолий Ильченко подали на развод. Многие тогда усмотрели в этом мистику. Суеверные коллеги по цеху считали, что прикосновение к роману Михаила Булгакова приносит несчастья.

Актрисе пришлось объяснить, что ее брак давно висел на волоске и развод стал закономерностью. Анатолий Ильченко тоже не раз признавался, что ощущает себя брошенным из-за плотного графика супруги.

После разрыва с первым мужем Анна Ковальчук нырнула с головой в работу. Несмотря на это, через несколько месяцев в ее жизни появился новый избранник — госслужащий Олег Капустин. Спустя полгода после начала отношений мужчина сделал актрисе предложение. Из-за напряженного графика знаменитости свадьба состоялась только в 2007 году. Через три года у супругов родился сын Добрыня.

Анна Ковальчук была вынуждена вернуться к съемкам в «Тайнах следствия» уже спустя пять месяцев с момента появления малыша на свет и не стала жалеть о принятом решении. Ей удалось довольно успешно совмещать работу и дом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Ковальчук впервые за долгое время показала своего подросшего сына.