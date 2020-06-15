Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России

|
Василий Заика
21

По словам заслуженного тренера СССР, сразу ждать результатов от олимпийского чемпиона не стоит.

Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Говорит Москва» прокомментировала новость о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко наставником сборной России.

Мастер спорта международного класса отметила, что сразу ждать результатов от новоиспеченного специалиста не стоит.

«Я думаю, что надо запастись терпением. Нужно наблюдать процесс наборки мастерства», — сказала Татьяна Тарасова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что информация о назначении Евгения Плющенко появилась в соответствующем списке на сайте Министерства спорта РФ. Фигурист стал тренером сборной России после перехода в стан его академии двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.

Читайте также

+27° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
70.40
1.28 79.15
0.63
Слишком любвеобильны: ТОП-4 знака зодиака, которым мало одного партнера р...

Последние новости

18:15
Разгадай! 10 ребусов для самых пытливых умов
18:15
Открывший стрельбу по полицейским на западе Москвы скончался
18:10
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
18:03
Навальный стал фигурантом уголовного дела о клевете в адрес ветерана ВОВ
18:01
Видео: Хитрости приготовления отменной ухи
17:58
Гудков объяснил аморальную шутку Собчак о Костюшкине

Сейчас читают

«Странные ощущения»: Муцениеце поделилась с адвокатом впечатлениями от развода
Слишком любвеобильны: ТОП-4 знака зодиака, которым мало одного партнера рядом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок