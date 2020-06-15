Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Говорит Москва» прокомментировала новость о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко наставником сборной России.

Мастер спорта международного класса отметила, что сразу ждать результатов от новоиспеченного специалиста не стоит.

«Я думаю, что надо запастись терпением. Нужно наблюдать процесс наборки мастерства», — сказала Татьяна Тарасова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что информация о назначении Евгения Плющенко появилась в соответствующем списке на сайте Министерства спорта РФ. Фигурист стал тренером сборной России после перехода в стан его академии двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.