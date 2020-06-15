Евгений Плющенко стал тренером сборной России

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Валентин Черников
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию получил официальный статус наставника после перехода к нему двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.

Евгений Плющенко стал тренером сборной России

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Статуса тренера сборной России удостоился Евгений Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион включен в список наставников, опубликованный на сайте Минспорта.

Как следует из документа, прославленный фигурист стал тренером национальной команды в одиночном катании. Местом его работы значится Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).

Плющенко стал тренером вскоре после перехода в его академию «Ангелы Плющенко» двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе. Об этом стало известно в начале мая. Новость вызвала скандал в мире фигурного катания. Говорят, 15-летняя спортсменка почувствовала свою ненужность в группе и невнимание со стороны Тутберидзе. На нового наставника обрушились обвинения, что он переманил спортсменку. Прославленный фигурист говорит, что Александра сама решила перейти к нему в тренерский штаб. Коллеги Тутберидзе назвали решение девушки «ножом в спину» для ее наставницы.

Комментируя свое назначение порталу Sports.ru, Плющенко отметил, что включение в сборную для него лестно, и он очень этому рад.

«Но главная моя задача сейчас — сделать результат, полностью восстановить Сашу, выучить ее новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию ее катания», — уточнил фигурист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трусова начала тренировки в группе Плющенко.

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