Видео: В квартиру мужчины, обстрелявшего сотрудников полиции, пришли с обысками

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Алиса Маркова
Эксклюзив 5

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

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Фото, видео: ТАСС / Алексей Филиппов, 5-tv.ru

Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру мужчины, который обстрелял полицейских в центре Москвы. Стражи порядка явились домой к 24-летнему Ратмиру Галаеву. По информации 5-tv.ru, по месту жительства стрелка пройдут обыски.

Кроме того известно, что также будут допрошены двое соседей Галаева. Они так же, как стрелок, приехали в российскую столицу из Ингушетии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве устроил прохожий. Как сообщил 5-tv.ru начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин, инспекторы ДПС в районе дома 156 остановили за нарушение ПДД машину такси. В определенный момент, идущий мимо мужчина начал стрелять в стражей порядка.

Автоинспекторы, согласно Федеральному закону «О полиции», применили в ответ табельное оружие. В результате злоумышленник был задержан тяжело ранеными стражами порядка. На месте происшествия работают следователи. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По неподтвержденным данным, нападавший мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Получившие ранения полицейские доставлены в Главный клинический госпиталь МВД на Октябрьском поле. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Предполагаемый злоумышленник был также доставлен в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент стрельбы между сотрудниками ГИБДД и таксистом в Москве попал на видео.

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