Возвращение к нормальной жизни. Что начнет работать в Москве с 16 июня?

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Алина Потёмкина
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Сергей Собянин объявил о начале второго этапа снятия ограничений в столице.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как Москва будет переходить к следующему этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии. В своем блоге на официальном сайте градоначальник объявил, что эпидемиологическая обстановка позволяет открыть с 16 июня целый ряд заведений, которые ранее были закрыты.

«С завтрашнего дня могут вновь открыться летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%», — написал Собянин.

Также он отметил, что в условиях пандемии необходимо находить оптимальный баланс между санитарными мерами и необходимостью переходить к обычной жизни. Ранее мэр столицы заявлял, что запрет на проведение массовых мероприятий в Москве может быть снят в июле. Как писал 5-tv.ru, такой сценарий возможен при сохранении благоприятной эпидемиологической обстановки.

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