Когда в Москве откроют кинотеатры и стадионы?

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве может быть снят в июле. Об этом сообщил в телеэфире мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив, что сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

«Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, это уйдет уже на июль месяц. Будем смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться», — цитирует Собянина РИА Новости.

По словам мэра российской столицы, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться, сроки снятия ограничений будут отодвинуты, а если сохранится на прежнем уровне, город будет все больше возвращаться к нормальной жизни.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Сергей Собянин рассказал, что на постепенное снятие введенных из-за эпидемии COVID-19 ограничений столичные власти предварительно отводят два месяца.