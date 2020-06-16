🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 июня, убывающая Луна в Овне сулит успехи в давно начатых делах. Многим стоит отпустить свои страхи и довериться течению жизни.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 июня, убывающая Луна находится в знаке импульсивного Овна и сулит успехи в давно начатых делах. Многим стоит отпустить свои страхи и довериться течению жизни.
♈ Овен
Вы были сильны, когда столкнулись с жизненными трудностями. Теперь пришло время праздновать победу, Овны! Вы заслужили успех, который вам открывается сегодня. Продолжайте проявлять смелость в принятии непростых решений, и вам откроются новые горизонты.
Космический совет: продолжайте проявлять смелость.
♉ Телец
Вы двигаетесь в нужном направлении, но порой вам не помешает, чтобы вам об этом напомнили. Заручитесь поддержкой друзей, и ваши успехи не будут стоять на месте. Помните о том, как много вы уже сделали, не меняйте вектора движения. Вскоре все ваши старания будут вознаграждены еще больше.
Космический совет: заручитесь поддержкой друзей.
♊ Близнецы
Одно дело говорить о милосердии и сострадании, совсем другое — применять эти постулаты на практике. Задайтесь вопросом: а вы сами следуете своим идеалам? Если нет, самое время начать. Помните, что своим примером вы можете вдохновить других.
Космический совет: время начать следовать своим идеалам.
♋ Рак
У вас опускаются руки, когда вы видите, как миром начинает править хаос. Вспомните о том, что вы — частичка Вселенной. Иногда полезно отдаться потоку и посмотреть, куда он вас вынесет. Вместо того чтобы пытаться управлять планом, позвольте вещам идти своим чередом.
Космический совет: все происходит в божественном порядке.
♌ Лев
Вы находитесь на подъеме. Все ваши дары и умения дошли до высокой степени развития, когда самое время их применить. Попробуйте помочь окружающим справиться с волнением и бессилием. Вам это воздастся сторицей.
Космический совет: помогите окружающим.
♍ Дева
Вокруг вас рушатся старые надстройки вашей привычной жизни. Не мешайте этим стенам пасть, а просто перейдите на новый уровень. Узнайте важность рутины и значение последовательности. Создайте небольшие простые ритуалы, которые будут мотивировать вас и помогут увидеть светлую сторону происходящего.
Космический совет: перейдите на новый уровень.
♎ Весы
Вам хочется все и всех вокруг контролировать. Но ваши силы не безграничны. Поберегите нервы, отпустите то, что происходит вокруг вас. Позвольте жизни течь своим чередом. И вы увидите, как уходит в прошлое все ненужно и напускное.
Космический совет: ветер перемен дует в вашу сторону.
♏ Скорпион
Не цепляйтесь за прошлое. Проанализируйте свои старые связи, привычки, круг людей. Так ли много у вас общего сегодня? Время избавляться от привязанностей, которые для вас устарели. С чистого листа легче шагнуть навстречу к настоящему себе.
Космический совет: время избавляться от старых привязанностей.
♐ Стрелец
Обратите внимание на ваш внутренний диалог с собой. Вы верите в милосердие и призываете к нему других, но так ли вы милосердны к самому себе? Подбирайте тщательно слова, когда беседуете с собой. Помните, что для воспитания новых привычек требуется некоторое обучение, поэтому будьте терпеливы с самим собой.
Космический совет: уделите внимание внутреннему диалогу.
♑ Козерог
Вы нацелены на большую игру. В ней для вас важен конечный исход, но стоит обратить внимание и на детали. Сосредоточьтесь на мелочах, Козероги. В них вам откроются новые аспекты вашего дела, вы сможете найти союзников.
Космический совет: сосредоточьтесь на мелочах.
♒ Водолей
Вам удалось достичь гармонии в отношениях. Вы счастливы, но боитесь разрушить этот рай на земле. Отпустите свой страх и отдайтесь вашим чувствам. Если вы держали обиду на определенного человека, пришло время отпустить это тоже.
Космический совет: подключитесь к силе любви.
♊ Рыбы
Вы настроены вносить изменения в каждый аспект вашей жизни, начиная со здоровья. Уделите внимание тому, чего вам хочется на самом деле: ежедневно бегать по утрам, стремясь к идеальной форме, или все-таки изменить режим питания? Не торопитесь достичь цели, будьте последовательны.
Космический совет: будьте последовательны.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня.
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