Раскрыта истинная причина смерти Алены Верди

Причиной смерти печально прославленного лжехирурга Алены Верди стал обширный инсульт с образованием субдуральной гематомы. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на источник в больнице.

Женщина, искалечившая более десяти пациенток, была госпитализирована накануне заседания суда. Ее доставили в больницу в критическом состоянии и без сознания. По данным источника, в организм Верди была введена ударная доза инсулина, что и привело к гипогликемической коме.

«Возможно, если бы скорая прибыла сразу после того, как был введен инсулин, все было бы иначе. Но без сознания она лежала некоторое время. К тому моменту у пациентки уже были неустранимые повреждения головного мозга», — сообщил информатор.

Также, по его словам, даже в случае своевременного оказания помощи женщина осталась бы инвалидом.

«При обширном инсульте нарушается и двигательная активность, и речь, и мыслительные функции. Так что, если бы женщину удалось вывести из комы, то, скорее всего, у нее была бы тяжелая форма инвалидности», — заключил источник.

Алена Верди стала известна как «доктор Франкенштейн». С 2016 года она вела незаконную медицинскую деятельность в одной из клиник пластической хирургии Краснодара. Не имея диплома медика, женщина калечила пациенток, списывая все на недостатки оборудования в медучреждении. Уголовное дело против нее возбудили только в 2017 году, но она отделалась штрафом. В 2019 году ее вновь привлекли к ответственности. В ожидании результатов работы следствия она была отправлена в СИЗО, но после меру пресечения ей ослабили. Верди неоднократно нарушала правила нахождения под домашним арестом и гуляла по городу. Накануне суда ей стало плохо, через десять дней комы она скончалась. Ранее 5-tv.ru рассказывал о последнем письме Алены Верди одной из ее жертв.