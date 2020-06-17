Старший сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова спустя почти десять дней после трагедии, произошедшей 8 июня на Смоленской площади в Москве, прервал молчание и прокомментировал смертельное ДТП с участием отца.

Никита опубликовал на своей странице в Instagram пост, который сопроводил счастливой семейной фотографией. Молодой человек начал свое обращение со слов соболезнования к семье погибшего по вине отца Сергея Захарова, а потом обратился к самому Михаилу.

«Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — написал Никита Ефремов.

Instagram @efremovefremov

Многие, включая известных людей, в комментариях поддержали пост звездного отпрыска, который также успел снискать славу в отечественном кино, продолжив династию.

«Главное, чтобы прекратилась эта травля в соц сетях… уже стало просто невыносимо»;

«Бог посылает вашему отцу испытания, чтобы задумался, переосмыслил и пришел к истине и счастью»;

«Без сомнений, отец их так и примет, ибо является человеком достойным», — выразил свое мнение актер Артем Ткаченко.

«Люблю. Уважаю. Обожаю. Держитесь», — добавила Любовь Толкалина.

К слову, пост Никиты Ефремова был опубликован в минуты, когда его отца привезли на допрос в ГСУ СК РФ по Москве.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве, произошедшего 8 июня, в результате которого скончался водитель Lada. Экспертиза установила, что актер был в нетрезвом состоянии. 9 июня суд отправил знаменитость под домашний арест на два месяца.