«Папа, я тебя очень люблю» — Никита Ефремов наконец прокомментировал ДТП отца
Почти десять дней никто из семьи, кроме Анны-Марии, публично не выражал своего отношения к произошедшей трагедии с заслуженным артистом на Смоленской площади.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Старший сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова спустя почти десять дней после трагедии, произошедшей 8 июня на Смоленской площади в Москве, прервал молчание и прокомментировал смертельное ДТП с участием отца.
Никита опубликовал на своей странице в Instagram пост, который сопроводил счастливой семейной фотографией. Молодой человек начал свое обращение со слов соболезнования к семье погибшего по вине отца Сергея Захарова, а потом обратился к самому Михаилу.
«Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — написал Никита Ефремов.
Многие, включая известных людей, в комментариях поддержали пост звездного отпрыска, который также успел снискать славу в отечественном кино, продолжив династию.
«Главное, чтобы прекратилась эта травля в соц сетях… уже стало просто невыносимо»;
«Бог посылает вашему отцу испытания, чтобы задумался, переосмыслил и пришел к истине и счастью»;
«Без сомнений, отец их так и примет, ибо является человеком достойным», — выразил свое мнение актер Артем Ткаченко.
«Люблю. Уважаю. Обожаю. Держитесь», — добавила Любовь Толкалина.
К слову, пост Никиты Ефремова был опубликован в минуты, когда его отца привезли на допрос в ГСУ СК РФ по Москве.
Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве, произошедшего 8 июня, в результате которого скончался водитель Lada. Экспертиза установила, что актер был в нетрезвом состоянии. 9 июня суд отправил знаменитость под домашний арест на два месяца.
- 17 июн
- Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг заявления о компенсации
- 17 июн
- Михаила Ефремова повезли на допрос по делу о «пьяном» ДТП со смертельным исходом
- 17 июн
- «Похудел»: Домработница Ефремова сообщила, что актер собирается на допрос
- 17 июн
- Видео: К дому Михаила Ефремова пришли сотрудники ФСИН
- 17 июн
- «Похудел на шесть килограммов» — адвокат Ефремова заявил, что актер отказывается от еды и лечения
- 17 июн
- «Он очень страдает»: адвокат Ефремова о желании артиста сесть в СИЗО
- 16 июн
- Добровинский не исключает, что Ефремов после ДТП может отделаться условным сроком
- 16 июн
- Почему Никита Михалков назвал Михаила Ефремова «звездным скотом»?
- 16 июн
- Соловьев резко ответил на заявление «Современника» в защиту Ефремова
- 16 июн
- В «Современнике» призвали к великодушию и милосердию после ДТП с Ефремовым
Читайте также
58%
-0.27 78.38
-0.66
Нашли ошибку?