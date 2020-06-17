Михаила Ефремова повезли на допрос по делу о «пьяном» ДТП со смертельным исходом
К дому заслуженного артиста прибыли сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний.
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Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил, 5-tv.ru
Заслуженного артиста России Михаила Ефремова повезли на допрос по делу о «пьяном» ДТП со смертельным исходом. Чтобы забрать звезду, находившегося под домашним арестом, к его дому прибыли сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Из квартиры актер вышел молча, на вопросы прессы, окружившей его, он не отвечал.
Как ранее сообщила домработница Ефремова, он сильно переживает из-за случившегося, почти ничего не ест. По ее словам, к артисту даже приезжала скорая - у него есть проблемы с сердцем.
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