Михаила Ефремова повезли на допрос по делу о «пьяном» ДТП со смертельным исходом

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 97

К дому заслуженного артиста прибыли сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний.

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Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Заслуженного артиста России Михаила Ефремова повезли на допрос по делу о «пьяном» ДТП со смертельным исходом. Чтобы забрать звезду, находившегося под домашним арестом, к его дому прибыли сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Из квартиры актер вышел молча, на вопросы прессы, окружившей его, он не отвечал.

Как ранее сообщила домработница Ефремова, он сильно переживает из-за случившегося, почти ничего не ест. По ее словам, к артисту даже приезжала скорая - у него есть проблемы с сердцем.

Смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве случилось по вине артиста 8 июня. Актер в нетрезвом виде выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель отечественной машины, Сергей Захаров, скончался утром следующего дня в больнице. Артист помещен под домашний арест, в его отношении возбуждено уголовное дело. Спустя четыре дня Михаил Ефремов попросил прощения у родных погибшего, а также заверил, что не пытается избежать ответственности. Семья Захарова не приняла извинений и предложений материальной помощи.

 

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