Решилась судьба крупнейших мировых соревнований по футболу

Стало известно, когда состоятся крупнейшие мировые соревнования по футболу. Исполком УЕФА утвердил даты приостановленных и отложенных из-за карантина Чемпионата Европы и Лиги чемпионов. Подтверждено, что европейское первенство 2020 года состоится в 2021.

На год сдвинулось расписание решающих встреч самого престижного европейского клубного турнира — Лиги Чемпионов. Петербург должен был принять его в 2021 году, теперь это произойдет только в 2022-м.

Северная столица готова подождать. В центре города уже перезапустили символические часы, волонтеры достают нераспакованную форму. Корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова узнала о футбольных надеждах Петербурга. Подробности в репортаже.