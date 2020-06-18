Решилась судьба крупнейших мировых соревнований по футболу
Исполком УЕФА утвердил даты приостановленных и отложенных из-за пандемии коронавируса Чемпионата Европы и Лиги чемпионов.
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Фото, видео: ТАСС / ANATOLY MALTSEV, 5-tv.ru
Стало известно, когда состоятся крупнейшие мировые соревнования по футболу. Исполком УЕФА утвердил даты приостановленных и отложенных из-за карантина Чемпионата Европы и Лиги чемпионов. Подтверждено, что европейское первенство 2020 года состоится в 2021.
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