Решилась судьба крупнейших мировых соревнований по футболу

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Исполком УЕФА утвердил даты приостановленных и отложенных из-за пандемии коронавируса Чемпионата Европы и Лиги чемпионов.

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Фото, видео: ТАСС / ANATOLY MALTSEV, 5-tv.ru

Тема:
Лига Чемпионов Лига чемпионов УЕФА

Стало известно, когда состоятся крупнейшие мировые соревнования по футболу. Исполком УЕФА утвердил даты приостановленных и отложенных из-за карантина Чемпионата Европы и Лиги чемпионов. Подтверждено, что европейское первенство 2020 года состоится в 2021.

На год сдвинулось расписание решающих встреч самого престижного европейского клубного турнира — Лиги Чемпионов. Петербург должен был принять его в 2021 году, теперь это произойдет только в 2022-м.

Северная столица готова подождать. В центре города уже перезапустили символические часы, волонтеры достают нераспакованную форму. Корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова узнала о футбольных надеждах Петербурга. Подробности в репортаже.

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