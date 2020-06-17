Адвокат Эльман Пашаев, защищающий находящегося под домашним арестом Михаила Ефремова после «пьяного» ДТП прокомментировал журналистам информацию вокруг возможной компенсации со стороны актера морального и материального вреда пострадавшей стороне.

«Он готов возместить полностью понесенный материальный ущерб в связи с похоронами. Человек готов возместить моральный ущерб, но он не олигарх. Он 100 миллионов никому не может дать, как уже рассказывают, что с него можно получить сто миллионов рублей. Это нереально и невозможно. У нас есть судебная практика», — подчеркнула Пашаев, добавив, что стороны обязательно смогут договориться.

Юрист намерен в ближайшее время встретиться с Александром Добровинским, который представляет интересы семьи погибшего Сергея Захарова.

Ранее Добровинский опроверг, что Пашаев разговаривал о компенсации с братом погибшего водителя. На что представитель Ефремова заявил, что был готов к подобному развитию событий и записал разговор на видео.