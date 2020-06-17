«Он не олигарх» — адвокат Ефремова о возмещении ущерба семье погибшего в ДТП

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Светлана Шевченко
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Защитник заслуженного артиста РФ в очередной раз подтвердил, что уже провел первичную беседу с братом Сергея Захарова и компенсации.

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Фото, видео: Instagram @pashaev.elman. 5-tv.ru, ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий находящегося под домашним арестом Михаила Ефремова после «пьяного» ДТП прокомментировал журналистам информацию вокруг возможной компенсации со стороны актера морального и материального вреда пострадавшей стороне.

«Он готов возместить полностью понесенный материальный ущерб в связи с похоронами. Человек готов возместить моральный ущерб, но он не олигарх. Он 100 миллионов никому не может дать, как уже рассказывают, что с него можно получить сто миллионов рублей. Это нереально и невозможно. У нас есть судебная практика», — подчеркнула Пашаев, добавив, что стороны обязательно смогут договориться.

Юрист намерен в ближайшее время встретиться с Александром Добровинским, который представляет интересы семьи погибшего Сергея Захарова.

Ранее Добровинский опроверг, что Пашаев разговаривал о компенсации с братом погибшего водителя. На что представитель Ефремова заявил, что был готов к подобному развитию событий и записал разговор на видео.

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