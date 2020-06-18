Видео из больницы, куда попал после ДТП внук экс-главы Хабаровского края
В отношении Игоря Ишаева проводится проверка. Он был лишен водительских прав, но позволил себе сесть за руль. А в момент аварии в центре Москвы он был пьян.
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Фото, видео: Instagram @ishay_official, 5-tv.ru
5-tv.ru публикует видео из больницы, в которой находится устроивший ДТП в центре Москвы внук экс-главы Хабаровского края Игорь Ишаев. Авария произошла на улице 1905 года в Москве. По данным полиции, Ишаев, находясь за рулем Porshe Panamera, совершая разворот в тоннеле, врезался в две иномарки на встречной полосе. В результате аварии пострадавших нет. По информации 5-tv.ru, алкотестер обнаружил в выдыхаемом воздухе Игоря Ишаева 0,738 промилле.
«Проведенным освидетельствованием у водителя, допустившего столкновение, установлен факт алкогольного опьянения. Мужчина ранее был лишен права управления транспортным средством, он доставлен в территориальный отдел полиции для составления необходимых материалов и будет направлен в суд для принятия решения о привлечении к установленной законом ответственности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
В настоящий момент в отношении Ишаева начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную езду в пьяным состоянии за рулем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что имя внука экс-губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева прогремело на всю страну после того, как молодой человек стал виновником ДТП с грузовиком на МКАД. Авария случилась в марте 2017 года — на дороге столкнулись фура, легковушка и Mercedes, которым управлял внук экс-губернатора и бывшего полпреда по ДФО Виктора Ишаева.
Известно также, что внук бывшего губернатора Хабаровского края был лишен водительских прав и находился за рулем без соответствующих документов. При проверке выяснилось, что у Игоря Ишаева нет документов. Водительского удостоверения его лишили в 2019 году.
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