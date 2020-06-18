На Пятом канале акция «День добрых дел» для Риты Андриевской

На Пятом канале акция «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Помоги.орг» мы собираем деньги для Риты с серьезной патологией — у нее хроническая почечная недостаточность. Сейчас ребенок живет, лишь благодаря гемодиализу. Девочке срочно требуется пересадка донорского органа.

Но чтобы почка прижилась, необходимы сразу два дорогостоящих препарата, которые стоят 2 миллиона 200 тысяч рублей. Ваша помощь для этой малышки — единственный шанс на спасение. Корреспондент МИЦ «Известия» Руслан Смыков продолжит.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги на лечение Анфисы Специальной. Диагноз девочки — крупноклеточная лимфома. Сейчас Анфиса уже не может ходить. Помочь ей может только лечение специальным инновационным препаратом.