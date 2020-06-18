На Пятом канале акция «День добрых дел» для Риты Андриевской

Эфирная новость 38

У девочки хроническая почечная недостаточность. Ей срочно требуется пересадка донорского органа. Однако чтобы почка прижилась, необходимы сразу два дорогостоящих препарата.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

На Пятом канале акция «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Помоги.орг» мы собираем деньги для Риты с серьезной патологией — у нее хроническая почечная недостаточность. Сейчас ребенок живет, лишь благодаря гемодиализу. Девочке срочно требуется пересадка донорского органа.

Но чтобы почка прижилась, необходимы сразу два дорогостоящих препарата, которые стоят 2 миллиона 200 тысяч рублей. Ваша помощь для этой малышки — единственный шанс на спасение. Корреспондент МИЦ «Известия» Руслан Смыков продолжит.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги на лечение Анфисы Специальной. Диагноз девочки — крупноклеточная лимфома. Сейчас Анфиса уже не может ходить. Помочь ей может только лечение специальным инновационным препаратом.

Тема:
День Добрых Дел
12 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Анфисы Специальной
11 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Анфисы Специальной
5 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Мии Козыревой
4 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Мии Козыревой
29 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Кати Матрюхиной
28 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Кати Матрюхиной
22 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для для Саши Архипова
22 мая
На Пятом канале продолжается акция «День добрых дел» для Саши Архипова
21 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Архипова
15 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Даши Ефимовой

Читайте также

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
69.48
-0.27 78.38
-0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:13
Всего лишь цифры: Крепкие звездные пары с большой разницей в возрасте
7:08
Игорю Ишаеву может грозить уголовное дело за повторную езду в нетрезвом состоянии
7:01
Генпрокуратура пообещала пресекать нарушения при голосовании по Конституции
6:48
В Берлине почти 30 лет детей отдавали на усыновление педофилам
6:36
Видео: Жители Сахалина засняли дрейфующие льды в июне
6:24
Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок