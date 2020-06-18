Игорю Ишаеву может грозить уголовное дело за повторную езду в нетрезвом состоянии
Внук экс-главы Хабаровского края вечером 17 июня попал в ДТП на своем Porsche. В момент аварии он был пьян, и к тому же лишен водительских прав.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
В отношении внука экс-губернатора Хабаровского края решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную езду в пьяном состоянии. Накануне вечером Porsche под управлением Игоря Ишаева столкнулся с другой иномаркой на улице 1905 года. От удара машины раскидало по дороге. Водители серьезно не пострадали. Медики обнаружили крови Ишаева алкоголь.
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео из больницы, в которую его госпитализировали. Врачам Ишаев сообщил, что у него болит нога. Но при этом молодой человек бодро убежал от журналистов. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Между тем за руль Игорь Ишаев сел незаконно: в прошлом году его лишили прав. Кроме того, в 2017-м он уже становился виновником крупного ДТП, но избежал наказания.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какое наказание может грозить мажору Ишаеву после ДТП по мнению юриста.
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