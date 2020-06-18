Игорю Ишаеву может грозить уголовное дело за повторную езду в нетрезвом состоянии

В отношении внука экс-губернатора Хабаровского края решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную езду в пьяном состоянии. Накануне вечером Porsche под управлением Игоря Ишаева столкнулся с другой иномаркой на улице 1905 года. От удара машины раскидало по дороге. Водители серьезно не пострадали. Медики обнаружили крови Ишаева алкоголь.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео из больницы, в которую его госпитализировали. Врачам Ишаев сообщил, что у него болит нога. Но при этом молодой человек бодро убежал от журналистов. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Между тем за руль Игорь Ишаев сел незаконно: в прошлом году его лишили прав. Кроме того, в 2017-м он уже становился виновником крупного ДТП, но избежал наказания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какое наказание может грозить мажору Ишаеву после ДТП по мнению юриста.