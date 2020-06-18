Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
Исполнитель роли в фильме «Внимание! всем постам…» и постановщик картины «За день до» ушел из жизни в 56 лет.
Фото: Facebook / slava.shmyrov
Ушел из жизни актер и режиссер Олег Борецкий. Об этом сообщил на своей странице в Facebook издатель и главный редактор журнала «Кинопроцесс», киновед, критик и продюсер Вячеслав Шмыров.
«Для меня он остался человеком из девяностых. Тем более в 1991 году вместе с Александр Негреба он поставил очень неожиданный фильм „За день до…“, ставший на какое-то время культовым в среде тогдашних молодых критиков», — написал Шмыров.
Автор сообщения заметил, что кино из 90-х ушло, но оставило после себя ценное наследие, которое современникам предстоит переосмыслить. В том числе и картину Борецкого, которая помимо того дала старт поколению молодых актеров.
«Другое дело, что из-за обстоятельств последующего времени этому поколению не суждено было прожить полнокровную жизнь в кинематографе. Актеру и кинорежиссеру Олегу Борецкому, к сожалению, тоже. Ему было 56 лет. Светлая ему память!» — закончил киновед.
Олег Борецкий родился 29 декабря 1963 года в Иркутске. В 1985-м окончил Высшее театральное училище имени Щукина. В том же году начал сниматься в кино. Одной из первых его работ стала роль в популярном фильме о работниках милиции «Внимание! всем постам…», где он сыграл с молодым Андреем Ростоцким. Отметился в таких лентах, как «Зона», «Такая обычная жизнь», «Из жизни капитана Черняева» и других. С 1987-го — директор и актер московского театра «Малая драматическая труппа» (МДТ).
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