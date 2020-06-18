«Пришлось выйти замуж»: Екатерина Зинченко с ребенком на руках ушла от супруга

|
Валентин Черников
112

Жена советского доктора Ватсона рассказала о печальном опыте семейной жизни с мужчиной, который был на 20 лет старшее нее.

«Пришлось выйти замуж»: Екатерина Зинченко с ребенком на руках ушла от супруга

Фото: Кадр из кинофильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

Брак Екатерины Зинченко начался примерно в то же время, что и взлет ее карьеры в кино. Но карьера оказалась долгой, в отличие от семейной жизни. Об этом актриса рассказала об этом в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Зинченко прославилась благодаря фильму «Сокровища Агры» из серии из серии «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». В этой картине она сыграла мисс Морстен, ставшую впоследствии супругой доктора Ватсона. На тот момент Зинченко еще училась в ГИТИСе.

Примерно за год до звездной роли она познакомилась с 42-летним профессором математики. Ее подруга познакомилась с его другом, и пару свели. Девушка вскоре влюбилась. Разница в 20 лет ее не смущала. По словам Екатерины, ее всегда тянуло к зрелым мужчинам. В итоге Зинченко забеременела.

«Пришлось выйти замуж. Я спросила его, когда забеременела: „Что мне делать?“ Он сказал, что не простит, если я сделаю аборт. И женился на мне», — сказала актриса.

Через два года Екатерина с девочкой на руках ушла от мужа и стала воспитывать ребенка одна. Это произошло после вскрывшегося предательства супруга.

«Володя мне изменял. Однажды я пришла домой со съемок, а там любовница. Он — человек, который любит разгульную жизнь. Мы в итоге развелись», — вспомнила Зинченко.

Ранее 5-tv.ru писал, звезда «Кармелиты» Максим Щеголев признался, почему бросил возлюбленную и ребенка с особенностями развития.

Читайте также

+30° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
69.62
0.14 78.29
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:25
«Свет любви и памяти»: Кинокритик об ушедшем актере Олеге Борецком
16:15
Видео: расстрелявший семью на северо-западе Москвы заходит в дом
15:57
Четыре человека стали жертвами стрельбы на северо-западе Москвы
15:52
Женщина могла пострадать в результате стрельбы в московской квартире
15:39
Теперь скачивать можно легально: Роскомнадзор снял ограничения с Telegram
15:38
«Пришлось выйти замуж»: Екатерина Зинченко с ребенком на руках ушла от супруга

Сейчас читают

Владимир Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок