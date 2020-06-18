«Пришлось выйти замуж»: Екатерина Зинченко с ребенком на руках ушла от супруга

Брак Екатерины Зинченко начался примерно в то же время, что и взлет ее карьеры в кино. Но карьера оказалась долгой, в отличие от семейной жизни. Об этом актриса рассказала об этом в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Зинченко прославилась благодаря фильму «Сокровища Агры» из серии из серии «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». В этой картине она сыграла мисс Морстен, ставшую впоследствии супругой доктора Ватсона. На тот момент Зинченко еще училась в ГИТИСе.

Примерно за год до звездной роли она познакомилась с 42-летним профессором математики. Ее подруга познакомилась с его другом, и пару свели. Девушка вскоре влюбилась. Разница в 20 лет ее не смущала. По словам Екатерины, ее всегда тянуло к зрелым мужчинам. В итоге Зинченко забеременела.

«Пришлось выйти замуж. Я спросила его, когда забеременела: „Что мне делать?“ Он сказал, что не простит, если я сделаю аборт. И женился на мне», — сказала актриса.

Через два года Екатерина с девочкой на руках ушла от мужа и стала воспитывать ребенка одна. Это произошло после вскрывшегося предательства супруга.

«Володя мне изменял. Однажды я пришла домой со съемок, а там любовница. Он — человек, который любит разгульную жизнь. Мы в итоге развелись», — вспомнила Зинченко.

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