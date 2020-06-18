В шляпе, без алкоголя. Как защитить себя от солнечного удара?

В Центральной России установилась жаркая солнечная погода. Однако долгожданное тепло — не только повод порадоваться, но и обезопаситься от негативных последствий пребывания на горячем воздухе. О том, чем опасен тепловой удар, как защитить себя от него, и что делать в случае перегрева, 5-tv.ru рассказал врач семейной медицины Юрий Ярошенко.

По его словам, основные последствия неграмотного пребывания на солнце — это солнечный удар и перегрев центральной нервной системы, а также обезвоживание. Особенно они опасны для людей с хроническими заболеваниями и пожилых.

«Перегрев на солнце и солнечный удар — это тоже история, которая может быть угрожающей жизни. Вплоть до судорог, нарушения сознания и так далее. Плюс все эти вещи утяжеляются на фоне дополнительных заболеваний. Таких, как артериальная гипертония, хроническая сердечная недостаточность, заболевание почек. И, конечно, людям после 60 лет желательно не находиться под прямыми лучами солнца», — рассказал Ярошенко.

Главные правила защиты от солнечного удара просты. По словам врача, важно пить много воды и не подставлять непокрытую голову прямым лучам. Однако есть и более тонкие правила, о которых многие забывают.

«Воздержание от алкоголя в каких-либо видах и количествах. Потому что, с одной стороны, человек теряет контроль над своим состоянием, полноценно не может оценивать ситуацию. Во-вторых, сам алкоголь тоже очень плохо влияет на функцию сердечно-сосудистой системы и на ее реакцию на перегрев, и на обезвоживание тоже», — предупредил врач.

Также необходимо чаще мерить артериальное давление и следить за своим состоянием. Кроме того, стоит минимизировать потребление поваренной соли. Носить в жару лучше легкую одежду из натуральных тканей — хлопка, льна, ни в коем случае не синтетику. И не забывать про головной убор.

Если же все-таки меры предосторожности не сработали, оказывать первую помощь нужно по довольно простой инструкции.

«Первым делом надо остудить голову. Берем лед, берем холодную воду, обкладываем голову, особенно под затылок и на лоб. И если есть возможность, лучше принять прохладную ванную: порядка 25-35 градусов, чтобы была и не горячая, и не холодная. Это позволяет быстро снять перегрев», — рассказал Ярошенко.

Спасаться от жары в помещении тоже нужно со знанием дела. Если в комнате работает кондиционер, разница температуры внутри и снаружи дома не должна быть больше трех градусов. Ни в коем случае нельзя сидеть под прямым потоком холодного воздуха, заключил врач.

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