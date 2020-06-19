Путин подписал указ о присуждении Государственных премий
Композитор Тухманов и главврач московской больницы имени Филатова стали лауреатами особой номинации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Михаил Метцель, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственных премий. В этом году учреждена особая номинация: «За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности».
Здесь лауреатами стали композитор Давид Тухманов и главврач московской больницы имени Филатова — Валерий Вечорко. В области литературы и искусства премию получит писатель Валентин Курбатов.
Среди награжденных есть и петербуржцы. Это директор Кунсткамеры Андрей Головнев и группа ученых лаборатории «Биокад», создавших препарат для лечения осложнений при коронавирусе.
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