Путин подписал указ о присуждении Государственных премий

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Композитор Тухманов и главврач московской больницы имени Филатова стали лауреатами особой номинации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Михаил Метцель, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственных премий. В этом году учреждена особая номинация: «За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности».

Здесь лауреатами стали композитор Давид Тухманов и главврач московской больницы имени Филатова — Валерий Вечорко. В области литературы и искусства премию получит писатель Валентин Курбатов.

Среди награжденных есть и петербуржцы. Это директор Кунсткамеры Андрей Головнев и группа ученых лаборатории «Биокад», создавших препарат для лечения осложнений при коронавирусе.

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