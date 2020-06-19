Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственных премий. В этом году учреждена особая номинация: «За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности».

Здесь лауреатами стали композитор Давид Тухманов и главврач московской больницы имени Филатова — Валерий Вечорко. В области литературы и искусства премию получит писатель Валентин Курбатов.

Среди награжденных есть и петербуржцы. Это директор Кунсткамеры Андрей Головнев и группа ученых лаборатории «Биокад», создавших препарат для лечения осложнений при коронавирусе.