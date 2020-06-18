Приемная кампания в российские вузы начнется 15 августа
Выпускники школ, желающие получить высшее образование, предварительно должны сдать ЕГЭ.
Фото: ТАСС / Федоров Максим, 5-tv.ru
Приемная кампания в вузы в этом году стартует 15 августа. До этого выпускники школ, желающие получить высшее образование, должны сдать ЕГЭ.
«Мы успеем обработать и выдать результаты до 15 августа. Все высшие учебные заведения эти результаты увидят и спокойно смогут в течение 10 дней, как минимум, провести отбор, а дальше выпустить приказы о зачислении», - сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Экзаменационная компания начнется 29 июня. Пересдача ЕГЭ в этом году не предусмотрена.
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