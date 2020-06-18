Приемная кампания в российские вузы начнется 15 августа

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Выпускники школ, желающие получить высшее образование, предварительно должны сдать ЕГЭ.

Приемная кампания в российские вузы начнется 15 августа

Фото: ТАСС / Федоров Максим, 5-tv.ru

Тема:
ЕГЭ 2020

Приемная кампания в вузы в этом году стартует 15 августа.  До этого выпускники школ, желающие получить высшее образование, должны сдать ЕГЭ.

«Мы успеем обработать и выдать результаты до 15 августа. Все высшие учебные заведения эти результаты увидят и спокойно смогут в течение 10 дней, как минимум, провести отбор, а дальше выпустить приказы о зачислении», - сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. 

Экзаменационная компания начнется 29 июня. Пересдача ЕГЭ в этом году не предусмотрена. 

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