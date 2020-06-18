На Москву после рекордной жары обрушился ливень с градом — видео
Жители столицы обмениваются в соцсетях кадрами с вспышками молний и потоками воды.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Фото, видео: Instagram @drag715. @_autodog_, globallookpress.com/ instagram.com/rutra95
На Москву после не виданной более 100 лет рекордной жары (17 июня побит температурный рекорд 1892 года), обрушилась гроза с ливнями и градом. Жители столицы делятся в соцсетях впечатляющими кадрами со вспышками молний, потоками воды и огромными градинами.
МЧС распространило предупреждение, что сильные дожди и грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду будут продолжаться в московском регионе до 21 часа. Граждан просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а на дорогах — соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Пешеходам же рекомендуют не укрываться от стихии под деревьями и не приближаться к шатким конструкциям и рекламным щитам.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, синоптики предсказали аномальное понижение температуры на следующей неделе в центральной России, на Урале и в Сибири.
- 18 июн
- В шляпе, без алкоголя. Как защитить себя от солнечного удара?
- 18 июн
- Снесенная ветром остановка убила пенсионерку в Майкопе
- 18 июн
- В Гидрометцентре заявили, что на Россию надвигаются холода
- 18 июн
- В Петербурге побит температурный рекорд 1905 года
- 17 июн
- Ливень с градом ударил по Краснодарскому краю
- 17 июн
- Когда жара в Москве сменится резким похолоданием?
- 17 июн
- На северные и центральные районы Крыма обрушился мощный ливень
- 17 июн
- Петербург оказался во власти грозового фронта, а в Москве обещают 30-градусную жару
- 16 июн
- Крупный град и ливневые грозы наделали шуму на юге России
- 16 июн
- Яркая вспышка: Невероятной красоты грозу над Красноярском сняли на видео
Читайте также
49%
0.14 78.29
-0.09
Нашли ошибку?