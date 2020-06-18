На Москву после не виданной более 100 лет рекордной жары (17 июня побит температурный рекорд 1892 года), обрушилась гроза с ливнями и градом. Жители столицы делятся в соцсетях впечатляющими кадрами со вспышками молний, потоками воды и огромными градинами.

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МЧС распространило предупреждение, что сильные дожди и грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду будут продолжаться в московском регионе до 21 часа. Граждан просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а на дорогах — соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Пешеходам же рекомендуют не укрываться от стихии под деревьями и не приближаться к шатким конструкциям и рекламным щитам.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, синоптики предсказали аномальное понижение температуры на следующей неделе в центральной России, на Урале и в Сибири.