Путин показал «тайную комнату» в своем кабинете в Кремле

Президент России Владимир Путин впервые показал «тайную комнату» в главном крыле первого корпуса Кремля. Эти кадры появились в анонсе фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Полная версия выйдет на экраны 21 июня.

«Это какое-то секретное помещение?» — спросили главу государства пришедшие работники телевидения.

«Нет, там столовая и комната отдыха», — ответил лидер страны и согласился показать любопытным представителям СМИ, что скрыто за дверью его рабочего кабинета.

При этом Путин предупредил, что ничего там не готовил, поэтому там царит рабочая атмосфера. Переступив порог, президент заметил, что сопровождающие его — первые представители СМИ, которым довелось побывать в этой части Кремля.

«Никакого особого гардероба здесь нет, но есть тайная комната», — заинтриговал создатель сюжета Павел Зарубин и пообещал, что детали раскроются в фильме.

Рядом со столом Путина можно увидеть детские поделки — подарки во время рабочих поездок, предположил автор. На стене — портрет Петра I.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал о звонках внуков в Кремль.