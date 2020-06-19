Путин показал «тайную комнату» в своем кабинете в Кремле

|
Валентин Черников
33

Журналисты впервые побывали в помещении за рабочим кабинетом главы государства.

Путин показал «тайную комнату» в своем кабинете в Кремле

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин впервые показал «тайную комнату» в главном крыле первого корпуса Кремля. Эти кадры появились в анонсе фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Полная версия выйдет на экраны 21 июня.

«Это какое-то секретное помещение?» — спросили главу государства пришедшие работники телевидения.

«Нет, там столовая и комната отдыха», — ответил лидер страны и согласился показать любопытным представителям СМИ, что скрыто за дверью его рабочего кабинета.

При этом Путин предупредил, что ничего там не готовил, поэтому там царит рабочая атмосфера. Переступив порог, президент заметил, что сопровождающие его — первые представители СМИ, которым довелось побывать в этой части Кремля.

«Никакого особого гардероба здесь нет, но есть тайная комната», — заинтриговал создатель сюжета Павел Зарубин и пообещал, что детали раскроются в фильме.

Рядом со столом Путина можно увидеть детские поделки — подарки во время рабочих поездок, предположил автор. На стене — портрет Петра I.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал о звонках внуков в Кремль.

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
69.62
0.14 78.29
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:26
Экс-глава Чувашии Игнатьев имел проблемы с сердцем и не раз обращался к врачам
7:19
Тест: Угадай фильм с Натальей Селезневой по одному кадру
7:15
«Чудовищное моральное состояние»: Цискаридзе рассказал, что переживает Ефремов
7:08
Бизнесмены предложили ввести мораторий на курортные сборы
7:07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
6:48
Путин показал «тайную комнату» в своем кабинете в Кремле

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Все было нормально» — друг Сергея Хрущева рассказал о последнем с ним разговоре
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок