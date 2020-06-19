Видео: российские истребители поднимали на перехват бомбардировщиков США

Истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 были подняты по тревоге для перехвата в воздухе над Охотским морем двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

На кадрах видно, что российские самолеты сопровождали полет американских коллег вблизи границы РФ.

«Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Восточного военного округа. Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал 5-tv.ru, два дня назад российские ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана. На некоторых этапах четыре отечественных самолета сопровождали истребители F-22 ВВС США.