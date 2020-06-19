Внимательно проверил: убивший семью в Москве покупает роковой карабин
Устроивший кровавую расправу над возлюбленной и ее семьей 21-летний Севастьян приобрел оружие за четыре дня до трагедии.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео покупки 21-летним Севастьяном карабина «Сайга», которым он через несколько дней убил возлюбленную и членов ее семьи, включая маленького ребенка.
К слову, готовился он к зверскому убийству основательно. Молодой человек приобрел еще и травматический пистолет МР-80-13. На кадрах с записи в магазине видно, как он внимательно выбирает оружие. Глядя на них можно предположить, что он все продумал заранее.
Во время покупки он не торопился. Севастьян внимательно изучил карабин и бережно его упаковал сначала в пакет, потом в коробку, которую позднее у него найдут в автомобиле. Совершивший жестокое убийство семьи был максимально спокоен в этот момент, предоставил все разрешительные документы и несколько раз перечитал информацию о карабине на упаковке.
Правоохранители проверяют, как молодой человек, имеющий проблемы с алкоголем, смог получить разрешение на покупку оружия.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, трагедия в квартире на улице Приорова произошла днем 18 июня. Полицию вызвали соседи, которые услышали звуки стрельбы.
Позднее стало известно, что отвергнутый 23-летней моделью Елизаветой поклонник, предположительно, сразу с порога застрелил, открывшего ему дверь ребенка (тело малыша было найдено на пороге — Прим.ред.), а потом расправился с возлюбленной и ее родственницей. После чего свел счеты с жизнью.
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