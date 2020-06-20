Нонна Гришаева трогательно отметила с дочерью ее день рождения
24-летняя Анастасия получила массу пожеланий и комплиментов от маминых поклонников.
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Фото, видео: Instagram @grishaevanonna
Известная актриса и телеведущая Нонна Гришаева поздравила с днем рождения свою дочь от первого брака. 19 июня Анастасии исполнилось 24 года. В этот день звезда «Дня радио» и «О чем говорят мужчины» опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с молодой красавицей и оставила под ним трогательное послание.
«С днем Рождения, моя девочка! Хочу, чтобы ты была здорова и радостна! Хочу тебя баловать, и чтобы ты была счастлива! Горжусь тобой! Сегодня твой день! Мечтай, и пусть твои мечты сбываются», — написала Гришаева.
К поздравлениям с удовольствием присоединились десятки поклонников актрисы.
«С днем рождения, Настя! Вы так похожи!»
«С днем рождения вашу доченьку!»
«Близнецам физкульт привет!»
«Красивая и чувственная», — пишут в комментариях пользователи.
Позже Гришаева выложила в сеть еще один снимок. На нем Настя сидит за столом перед праздничным тортом, на котором мама зажигает свечи.
«День удался», — подписана фотография.
Ранее 5-t.ru рассказывал, что дочь Нонны Гришаевой Анастасия учится в Кембридже и увлекается косплеем — любит переодеваться в героев комиксов и фантастических фильмов. У актрисы есть также 13-летний сын Илья. Отцы у детей разные — мальчика Нонна родила в браке с актером Александром Нестеровым.
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