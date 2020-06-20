Видео: крупный пожар произошел на цементном заводе в Москве

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Виктория Андреева
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К тушению привлечены более 50 сотрудников МЧС, задействованы 17 единиц техники.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, ВКонтакте @msk_today

Крупный пожар произошел на цементном заводе на севере Москвы. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия в сети.

Известно, что возгорание произошло на предприятии, расположенном на Авиамоторной улице в субботу, 20 июня, около восьми часов утра. Прибывшие на место пожарные расчеты установили, что площадь пожара превышала 7000 квадратных метров.

«В 08:06 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Автомоторная, 5. На территории цементного завода происходит загорание в металлическом ангаре, предварительно предназначенном под автосервис», — пояснили ТАСС в столичном главке МЧС РФ.

Отмечается, что из-за огромного пламени частично обрушилось здание, где могут храниться газовые баллоны, что представляет опасность взрыва.

По ситуации на 8.38, пожар удалось локализовать на площади 700 квадратных метров. В тушении задействовано 17 единиц пожарной техники, а также 52 сотрудника МЧС.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадавших нет. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейские на руках вынесли четверых детей и их маму из горящего дома в республике Коми.

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