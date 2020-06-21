Жириновский предложил формулу отдыха в новогодние праздники

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Алина Потёмкина
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Политик уверен, что россиянам нужно отдыхать не меньше, чем сейчас, но делать это стоит по новой схеме.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, Twitter @Zhirinovskiy

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой вариант идеальной формулы новогодних праздников. Свое мнение о том, как следует отдыхать россиянам, он изложил на своей странице в Twitter.

По мнению политика, страна не нуждается в сокращении количества выходных дней в зимний период. Однако было бы целесообразно перенести некоторые свободные дни на другое время года.

«Не нужно сокращать новогодние праздники. Предлагаю закрепить 31 декабря выходным, и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января. Остальные дни нужно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску», — написал Жириновский.

Twitter @Zhirinovskiy

Слова политика пояснил его пресс-секретарь Александр Дюпин. Он заявил URA.RU, что такое изменение позволило бы гражданам самим выбирать, когда использовать оставшиеся праздничные дни. Сейчас россияне вынуждены отдыхать в январе, независимо от желания, а так смогут еще семь дней выбирать для отпуска в любое время года.

С инициативой сократить новогодние каникулы ранее выступил член Совета Федерации РФ Андрей Кутепов. 5-tv.ru рассказывал, как на его предложение отреагировали в Кремле.

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