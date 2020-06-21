Видео: смелая петербургская молодежь устроила прыжки с Банковского моста

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Виктория Андреева
Эксклюзив 58

Молодых людей не остановила даже толпа зевак.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

В Петербурге молодежь устроила прыжки с Банковского моста. Инцидент, произошедший утром 21 июня, попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как двое смелых и крепких молодых людей, ни сколько не стесняясь окружающих, ловко перебираются за ограду моста и совершают синхронный прыжок. При этом, на парнях надеты лишь плавки, в результате чего можно сделать вывод, что готовились они к заплыву заранее и вряд ли действовали спонтанно.

Оказавшись «за бортом» молодые люди продемонстрировали хорошие навыки плавания, ловко гребя по каналу Грибоедова. Куда именно направлялись хулиганы — доподлинно неизвестно. Вероятно, просто решили «охладиться» в жаркий летний денек.

Впрочем, как известно, случаи с «заплывом» по каналу Грибоедова в Петербурге не редкость. Так, например, даже холодная февральская погода не остановила местного жителя от прыжка в воду. Из ледяной «купели» мужчину доставал полицейский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина упал с моста Александра Невского в Петербурге.

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