Рудковскую с венком на голове заподозрили в копировании образа Водяновой

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Светлана Александрова
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Продюсер похвасталась в соцсетях роскошными пионами в собственном саду.

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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Яна Рудковская собрала массу комплиментов, похваставшись выращенными в собственном саду роскошными пионами. На своей странице в Instagram продюсер выложила несколько снимков, на которых позирует с венком из цветов на голове среди цветущих кустов.

«Доброе утро! Наконец-то мои пионы распустились в нашем саду. Как же я их ждала», — подписала фото Рудковская.

Instagram @rudkovskayaofficial

Она попросила подписчиков выбрать, который сорт пионов лучше и спровоцировала поток восторженных комментариев.

«Самый красивый цветок — это вы!»

«Пионы, как и Яна, шикарны!»

«Пионы меркнут пред вами!»

«Лесная фея!» — пишут восхищенные фанаты Рудковской.

Instagram @natasupernova

Однако, как подмечает «Экспресс-газета», своим постом продюсер в очередной раз продемонстрировала, что с эксклюзивными идеями у нее бедновато: буквально за день до Яны фотографию в точно таком же образе «лесной нимфы» с венком на голове (кстати, из пионов) выложила в сеть другая знаменитость — российская супермодель Наталья Водянова.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Яну Рудковскую обвинили в плагиате. Живущая во Франции грузинская модель Katie One возмутилась, что, снимая забавные танцевальные ролики с Евгением Плющенко и Гном Гномычем, продюсер просто скопировала ее движения, не удосужившись упомянуть автора.

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