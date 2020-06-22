«Вот и лето прошло»: на регионы России обрушились ливни, грозы и даже выпал снег

Последствия разгула стихии устраняют сразу в нескольких регионах. Ливни, грозы, град и ураганный ветер обрушились на Крым. Под воду ушли дороги, подвалы домов, подземные переходы. Несущиеся по улицам потоки сбивали с ног.

А в Симферополе строительный вагончик с мужчиной внутри смыло в реку. Выбраться ему помогли очевидцы.

Похожая картина и в Бурятии. Сильный дождь в Улан-Удэ создал большие проблемы на дорогах. Жители делятся видео в соцсетях, как на некоторых улицах машины буквально «утопают» в лужах.

Сильные грозовые дожди и порывистый ветер на юге Краснодара. В Сочи в результате непогоды повалило деревья.

В Хакасии град размером с яйцо побил посевы, изрешетил кровли домов, повредил машины.

А на Алтае в день летнего солнцестояния неожиданно выпал снег. Его было столько, что пейзажи напоминают скорее январские. Жители выкладывают ролики с подписью: «Вот и лето прошло».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что климатолог предупредил о росте числа природных катаклизмов в России.