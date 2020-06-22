«Вот и лето прошло»: на регионы России обрушились ливни, грозы и даже выпал снег
На Алтае, к удивлению местных жителей, неожиданно пошел снег.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul, 5-tv.ru
Последствия разгула стихии устраняют сразу в нескольких регионах. Ливни, грозы, град и ураганный ветер обрушились на Крым. Под воду ушли дороги, подвалы домов, подземные переходы. Несущиеся по улицам потоки сбивали с ног.
А в Симферополе строительный вагончик с мужчиной внутри смыло в реку. Выбраться ему помогли очевидцы.
Похожая картина и в Бурятии. Сильный дождь в Улан-Удэ создал большие проблемы на дорогах. Жители делятся видео в соцсетях, как на некоторых улицах машины буквально «утопают» в лужах.
Сильные грозовые дожди и порывистый ветер на юге Краснодара. В Сочи в результате непогоды повалило деревья.
В Хакасии град размером с яйцо побил посевы, изрешетил кровли домов, повредил машины.
А на Алтае в день летнего солнцестояния неожиданно выпал снег. Его было столько, что пейзажи напоминают скорее январские. Жители выкладывают ролики с подписью: «Вот и лето прошло».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что климатолог предупредил о росте числа природных катаклизмов в России.
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