Климатолог предупредил о росте числа природных катаклизмов в России

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Алиса Старжевская
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Для каждого региона страны будут характерны свои аномалии.

Климатолог предупредил о росте числа природных катаклизмов в России

Фото: Ведомости/ТАСС / Андрей Гордеев

Тема:
Погода

Россию ожидает рост числа природных аномалий из-за изменения климата. Об этом рассказал климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Как поведал специалист в беседе с URA.RU, в течение десяти лет общее число природных катаклизмов, включая ураганы, ливни и смерчи, на территории страны заметно возрастет.

«Если говорить о тенденции в промежутке десяти лет, общее число природных аномалий будет увеличиваться. Но сказать, будет ли их больше в этом году, чем в предыдущем, мы не можем», — сообщил климатолог.

По его словам, увеличение числа природных бедствий связано, прежде всего, с антропогенным воздействием, из-за чего меняется климат. Каждому региону России присущи свои аномалии: в одних субъектах РФ происходят резкие перепады температур, а в других — тайфуны и смерчи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Санкт-Петербург обрушился сильный ливень с грозой, из-за чего во многих домах на юге города отключилось электричество.

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