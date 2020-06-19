Климатолог предупредил о росте числа природных катаклизмов в России
Для каждого региона страны будут характерны свои аномалии.
Фото: Ведомости/ТАСС / Андрей Гордеев
Россию ожидает рост числа природных аномалий из-за изменения климата. Об этом рассказал климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
Как поведал специалист в беседе с URA.RU, в течение десяти лет общее число природных катаклизмов, включая ураганы, ливни и смерчи, на территории страны заметно возрастет.
«Если говорить о тенденции в промежутке десяти лет, общее число природных аномалий будет увеличиваться. Но сказать, будет ли их больше в этом году, чем в предыдущем, мы не можем», — сообщил климатолог.
По его словам, увеличение числа природных бедствий связано, прежде всего, с антропогенным воздействием, из-за чего меняется климат. Каждому региону России присущи свои аномалии: в одних субъектах РФ происходят резкие перепады температур, а в других — тайфуны и смерчи.
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