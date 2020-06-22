Посольство России в Индонезии связалось с родителями погибшей Насти Тропи

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Валентин Черников
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Представители дипмиссии прокомментировали новость о смерти блогера в результате ДТП на Бали.

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Фото, видео: Instagram @nastyatropi; Соц. сети

Российское посольство в Индонезии вышло на связь с родителями погибшей накануне девушки-блогера — 18-летней Насти Тропи (Тропицель). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипломатической миссии.

«Гибель россиянки подтверждаем. Консульский отдел находится на связи с родителями Тропицель, а также занимается всеми необходимыми в данном случае процедурами», — заявил представитель посольства.

О смерти Насти Тропи стало известно днем 21 июня. Как заявили родственники погибшей, девушка скончалась от тяжелых травм, полученных в результате ДТП в одном из курортных районов Бали. Юная миллионерша вместе с молодым человеком решила прокатиться на байках, но поездка закончилась трагедией.

Парень — местный мотоинструктор — остался цел. Как позже объяснил он в соцсетях, блогер не нарушала скоростной режим и ехала аккуратно. Однако ее мотоцикл попал в так называемый воблинг и затрясся, в результате чего она потеряла управление.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети опубликовали ролик в память о Насте Тропи, ставшей миллионершей в 15 лет.

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