Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя
В Роструде напомнили о том, что 24 июня в связи с Парадом Победы объявлен выходным днем.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, Дмитрий Коротаев, Константин Кокошкин
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя, поскольку 24 июня в связи с Парадом Победы объявлен выходным днем. Об этом напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструде).
Как пишет ФАН, согласно указу президента Владимира Путина, 24 июня объявлено нерабочим днем с сохранением заработной платы. В то же время 23 июня предпраздничным днем не считается, поэтому время работы не будет сокращаться на час.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в связи с пандемией коронавируса Парад в честь 75-летия в Великой Отечественной войне был отложен. 9 мая в российских регионах прошли только авиапарады и праздничные салюты. Впоследствии мероприятие было перенесено на 24 июня.
Генеральные репетиции Парада Победы прошли утром 20 июня в российских городах. Как отмечали ранее в Минобороны, в этом году из-за пандемии коронавируса подготовка к Параду Победы проходит с соблюдением повышенных мер безопасности.
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