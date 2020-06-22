Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя, поскольку 24 июня в связи с Парадом Победы объявлен выходным днем. Об этом напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструде).

Как пишет ФАН, согласно указу президента Владимира Путина, 24 июня объявлено нерабочим днем с сохранением заработной платы. В то же время 23 июня предпраздничным днем не считается, поэтому время работы не будет сокращаться на час.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в связи с пандемией коронавируса Парад в честь 75-летия в Великой Отечественной войне был отложен. 9 мая в российских регионах прошли только авиапарады и праздничные салюты. Впоследствии мероприятие было перенесено на 24 июня.

Генеральные репетиции Парада Победы прошли утром 20 июня в российских городах. Как отмечали ранее в Минобороны, в этом году из-за пандемии коронавируса подготовка к Параду Победы проходит с соблюдением повышенных мер безопасности.