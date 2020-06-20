Генеральные репетиции Парада Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны прошли утром в субботу в российских городах. В Москве по Красной площади прошли более 14 тысяч военнослужащих, а также курсантов, кадетов и юнармейцев, и свыше 200 единиц техники, 20 образцов боевых машин демонстрируются на параде впервые. Это модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП «Армата» с модулем «Кинжал», ЗРК «Бук-М3», системы С-350 «Витязь» и С-300В4, модернизированные «Панцири-С1М» и другие.

В репетиции парада также приняли участие реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», береговые ракетные комплексы «Бал», тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка» и другая грозная техника.

В небе над Москвой пролетели 16 групп авиации. Авиация пролетела над Красной площадью в составе 16 групп. Открыли воздушную часть парада вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-35, Ка-52 и Ми-28, затем пролетели самолеты военно-транспортной, специальной и дальней авиации, за ними проследовали две группы оперативно-тактической авиации — Су-24, МиГ-29, МиГ-31К и Су-57, группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи». В завершении шесть штурмовиков Су-25 с помощью цветных аэрозолей «развернули» в небе российский триколор. Всего в Параде Победы, как ожидается, примут участие 75 самолетов и вертолетов, сообщает ТАСС.

В Санкт-Петербурге генеральная репетиция парада прошла на Дворцовой площади. Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, в тренировке приняли участие более 4,5 тысячи военнослужащих и 100 единиц военной техники, а в небе над Северной столицей пролетели три десятка самолетов и вертолетов.

Репетиции военных парадов состоялись и в Южном военном округе. Они прошли в Севастополе, Симферополе, Керчи, Волгограде, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Каспийске и Новочеркасске.

Как отмечали ранее в Минобороны, в этом году из-за пандемии коронавируса подготовка к Параду Победы проходит с соблюдением повышенных мер безопасности. В репетициях участвуют преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19, они тренируются в защитных масках и перчатках, а за состоянием их здоровья постоянно следят медики. Кроме того, подразделения войск РХБЗ регулярно дезинфицируют участвующую в репетициях технику и площадки, на которых проводятся тренировки.

Из-за коронавируса Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня.