«Напомнило, как сотрудники мясокомбината выносили мешки»: свидетель раскрыл жуткие подробности истории Соколова
В настоящий момент в суде проходит слушание дела об убийстве, в котором обвиняется историк.
Фото: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Уголовное дело по убийству аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняется историк Олег Соколов, сегодня рассматривается в суде. По версии следствия, доцент СПбГУ убил и расчленил студентку, а после, пытаясь избавиться от следов преступления, выбросил рюкзак с ее останками в реку Мойку, но в результате сам упал за ним.
В ходе заседания свои показания дал медик, оказывавший помощь преподавателю после того, как его вытащили из воды. Очевидец сообщил жуткие подробности произошедшего.
«Увидели человека с явными признаками переохлаждения, подошли, попытались осмотреть Соколова, но тот мычал что-то типа „не подходите ко мне, не трогайте“, сопротивлялся осмотру, кое-как сняли куртку и отняли рюкзак», — сообщил свидетель.
Впоследствии в кармане куртки педагога был обнаружен пистолет. Пытаясь найти документы Соколова, сотрудники полиции открыли его рюкзак, где нашли пакет с отрубленными руками убитой девушки.
«Отшатнулся, сказал, что там руки, Соколова пристегнули наручниками к носилкам, полицейскому стало дурно, они с коллегой начали меняться, Соколов не понял в тот момент, что кисти обнаружены, в сопровождении полицейских поехали в Мариинскую больницу», — рассказал сотрудник медицинской бригады.
Согласно показаниям очевидца, сам преподаватель отказывался говорить правду. Он утверждал, что нырнул в реку за рюкзаком и не смог выбраться, однако, когда ему сообщили, что в нем находятся кисти руки умершего человека, педагог не удивился.
«Пьяный неадекватный человек, пистолет в кармане, было ощущение, что в рюкзаке что-то не то, напомнило, как «во времена застоя сотрудники мясокомбината выносили мешки с мясом«», — рассказал свидетель.
После того, как был выслушан данный свидетель, было принято решение назначить следующее заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова на 29 июня.
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