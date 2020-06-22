«Напомнило, как сотрудники мясокомбината выносили мешки»: свидетель раскрыл жуткие подробности истории Соколова

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Карина Бернтгольц
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В настоящий момент в суде проходит слушание дела об убийстве, в котором обвиняется историк.

«Напомнило, как сотрудники мясокомбината выносили мешки»: свидетель раскрыл жуткие подробности истории Соколова

Фото: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку

Уголовное дело по убийству аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняется историк Олег Соколов, сегодня рассматривается в суде. По версии следствия, доцент СПбГУ убил и расчленил студентку, а после, пытаясь избавиться от следов преступления, выбросил рюкзак с ее останками в реку Мойку, но в результате сам упал за ним.

В ходе заседания свои показания дал медик, оказывавший помощь преподавателю после того, как его вытащили из воды. Очевидец сообщил жуткие подробности произошедшего.

«Увидели человека с явными признаками переохлаждения, подошли, попытались осмотреть Соколова, но тот мычал что-то типа „не подходите ко мне, не трогайте“, сопротивлялся осмотру, кое-как сняли куртку и отняли рюкзак», — сообщил свидетель.

Впоследствии в кармане куртки педагога был обнаружен пистолет. Пытаясь найти документы Соколова, сотрудники полиции открыли его рюкзак, где нашли пакет с отрубленными руками убитой девушки.

«Отшатнулся, сказал, что там руки, Соколова пристегнули наручниками к носилкам, полицейскому стало дурно, они с коллегой начали меняться, Соколов не понял в тот момент, что кисти обнаружены, в сопровождении полицейских поехали в Мариинскую больницу», — рассказал сотрудник медицинской бригады.

Согласно показаниям очевидца, сам преподаватель отказывался говорить правду. Он утверждал, что нырнул в реку за рюкзаком и не смог выбраться, однако, когда ему сообщили, что в нем находятся кисти руки умершего человека, педагог не удивился.

«Пьяный неадекватный человек, пистолет в кармане, было ощущение, что в рюкзаке что-то не то, напомнило, как «во времена застоя сотрудники мясокомбината выносили мешки с мясом«», — рассказал свидетель.

После того, как был выслушан данный свидетель, было принято решение назначить следующее заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова на 29 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как психолог оценил видео ссоры Соколова и Ещенко накануне убийства. По его мнению, Соколов вряд ли заранее обдумывал детали предстоящего убийства и взял в руки камеру специально. Вероятнее всего, направив объектив на девушку, он хотел, чтобы она отвечала за свои поступки и не наделала глупостей.

Олег Соколов обвиняется в жестокой расправе над своей возлюбленной Анастасией Ещенко в начале ноября 2019 года. Как признался сам преподаватель на допросе, он выстрелил в аспирантку, расчленил ее тело, а после попытался скрыть следы преступления в реке Мойке. Частично останки расчлененного тела Ещенко были постепенно выловлены.

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