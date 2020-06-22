«Писала стихи, пела серенады»: как молодая любовница соблазнила Михаила Ефремова

Сразу после смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова появились слухи о его романе с молодой актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой. Сообщалось, что она находилась в машине приехавшего на место происшествия через несколько минут после трагедии актера Сергея Гармаша. Кроме того, по некоторым данным, именно в ее квартире недалеко от Чистых Прудов прятался Ефремов после аварии.

То что 36-летняя Дарья действительно была любовницей находящегося сейчас под домашним арестом артиста, подтвердил «Экспресс-газете» анонимный «информированный источник». По его словам, Михаил Ефремов не собирался уходить из семьи, но с молодой актрисой «крутил роман», и об этом было хорошо известно и жене актера, и всему «Современнику».

«Конечно, Даша его любовница. Причем Дарья сама добивалась Ефремова. Он сначала вообще не обращал на нее внимания. Красавицей ее назвать трудно. Даша писала ему стихи, едва ли не пела серенады… В общем, соблазнила Мишу», — цитирует издание своего собеседника.

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В публикации отмечается также, что, в отличие от других коллег, Белоусова не стала публично защищать Ефремова от травли.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, один из охранников дома, в котором живет Дарья Белоусова, подтвердил, что часто видел ее вместе с Ефремовым.