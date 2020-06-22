«Писала стихи, пела серенады»: как молодая любовница соблазнила Михаила Ефремова
Стали известны детали романа находящегося под следствием после «пьяного» ДТП актера с 36-летней коллегой.
Фото: ВКонтакте / Дарья Белоусова
Сразу после смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова появились слухи о его романе с молодой актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой. Сообщалось, что она находилась в машине приехавшего на место происшествия через несколько минут после трагедии актера Сергея Гармаша. Кроме того, по некоторым данным, именно в ее квартире недалеко от Чистых Прудов прятался Ефремов после аварии.
То что 36-летняя Дарья действительно была любовницей находящегося сейчас под домашним арестом артиста, подтвердил «Экспресс-газете» анонимный «информированный источник». По его словам, Михаил Ефремов не собирался уходить из семьи, но с молодой актрисой «крутил роман», и об этом было хорошо известно и жене актера, и всему «Современнику».
«Конечно, Даша его любовница. Причем Дарья сама добивалась Ефремова. Он сначала вообще не обращал на нее внимания. Красавицей ее назвать трудно. Даша писала ему стихи, едва ли не пела серенады… В общем, соблазнила Мишу», — цитирует издание своего собеседника.
В публикации отмечается также, что, в отличие от других коллег, Белоусова не стала публично защищать Ефремова от травли.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, один из охранников дома, в котором живет Дарья Белоусова, подтвердил, что часто видел ее вместе с Ефремовым.
- 22 июн
- «Не бойся бросить пить!» — Сокурсница дала совет Михаилу Ефремову
- 22 июн
- Адвокат Михаила Ефремова объяснил, почему актер сел за руль пьяным
- 22 июн
- Сцены с Ефремовым вырежут из сериала о вампирах
- 21 июн
- «Буду мучиться дома»: Ефремов отказывается посещать могилу матери
- 21 июн
- Мистическая сила восьмерки и влияние Сатурна: Почему ДТП с Ефремовым и драка Кокорина с Мамаевым произошли 8 числа?
- 21 июн
- Алексей Ягудин признался, что был арестован за «пьяную» езду в США
- 21 июн
- Театральный режиссер обвинил Михаила Ефремова в истязании женщин
- 20 июн
- Домогаров объяснил свой пост о Ефремове, рассказав о смерти сына в пьяном ДТП
- 20 июн
- «Пусть будет так» — адвокат Ефремова больше не будет предлагать деньги Захаровым
- 20 июн
- Стали известны результаты судебно-психиатрической экспертизы Михаила Ефремова
Читайте также
46%
-0.09 77.83
-0.17
Нашли ошибку?