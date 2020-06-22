«Спланированная провокация»: скандальный журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния в очередной раз оскорбил Владимира Путина. На этот раз в эфире телеканала Mtavari Arkhi. Как пишут «Известия», на днях в своей авторской программе Габуния объявил, что находится на поле боя и использует свое оружие — слово.

Он обвинил в подготовке покушения на него главу Чечни Рамзана Кадырова и несколько раз подчеркнул, что не боится умереть, а потом пожелал смерти президенту России.

В своем монологе на грузинском языке журналист выразил уверенность, что с ним солидарна большая часть соотечественников, после чего перешел на русский и вновь оскорбительно высказался в адрес российского лидера.

Как отмечает издание, главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили уже назвал заявление Габунии ужасной выходкой и спланированной провокацией.

Прошлым летом, как сообщал 5-tv.ru, Георгий Габуния уже высказывался в оскорбительных выражениях о президенте России и его семье и через некоторое время был уволен с телеканала «Рустави 2».