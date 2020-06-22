«Спланированная провокация»: скандальный журналист Габуния снова оскорбил Путина

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Светлана Александрова
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Он также обвинил власти Чечни в подготовке покушения на него.

«Спланированная провокация»: скандальный журналист Габуния снова оскорбил Путина

Фото: Rustavi2.ge

Грузинский журналист Георгий Габуния в очередной раз оскорбил Владимира Путина. На этот раз в эфире телеканала Mtavari Arkhi. Как пишут «Известия», на днях в своей авторской программе Габуния объявил, что находится на поле боя и использует свое оружие — слово.

Он обвинил в подготовке покушения на него главу Чечни Рамзана Кадырова и несколько раз подчеркнул, что не боится умереть, а потом пожелал смерти президенту России.

В своем монологе на грузинском языке журналист выразил уверенность, что с ним солидарна большая часть соотечественников, после чего перешел на русский и вновь оскорбительно высказался в адрес российского лидера.

Как отмечает издание, главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили уже назвал заявление Габунии ужасной выходкой и спланированной провокацией.

Прошлым летом, как сообщал 5-tv.ru, Георгий Габуния уже высказывался в оскорбительных выражениях о президенте России и его семье и через некоторое время был уволен с телеканала «Рустави 2».

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