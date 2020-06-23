«А вы как снимаете обувь?» — Волочкова избавилась от туфель в шпагате
Балерина решила удивить новым трюком с излюбленным упражнением.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Шпагаты Анастасии Волочковой давно уже стали притчей во языцех. Как только звезда балета ни демонстрировала растяжку: стоя, сидя, между перилами яхты, вверх ногами, на пляже, возле брутального байка, с мужчинами и без, в воде и за барабанной установкой. Казалось бы, танцовщице уже сложно удивить публику традиционным упражнением. Но в этот раз она проявила недюжинную фантазию и поделилась с подписчиками в Instagram видео нового шпагата.
В ролике Анастасия задумчиво делает шпагат поочередно вверх правой и левой ногами, параллельно снимая с них туфли. В финале ролика звезда заливисто смеется.
«А как вы снимаете обувь?» — задала вопрос поклонникам Волочкова.
Однако узнать, что думают об этом преданные фанаты, не представляется возможным. Поскольку балерина очень восприимчива к критике, большую часть времени комментарии к ее постам закрыты. Изредка она их открывает, но после первой же попытки высказать мнение, отличное от ее собственного, беспощадно скрывает все подписи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкову отчитали за шубу и оголенную грудь в храме.
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