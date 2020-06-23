Российские военные обеспечивают безопасность трассы М-4 в Сирии

На одной из главных автотрасс Сирии М-4 нашим военным удается сдерживать все попытки боевиков нарушить мирные договоренности. Эта стратегическая дорога по сути является линией соприкосновения. По одну сторону — территория Сирии, другая прилегает к турецкой границе.

Спорная территория, где в любую минуту может возникнуть конфликт интересов. Российский флаг — стал гарантом безопасности для проезда мирных жителей.

Все машины берут под охрану на организованном пункте сбора автоколонны. Из Сирии рассказывает Семен Еремин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что генеральная репетиция Парада Победы прошла на авиабазе Хмеймим в Сирии.