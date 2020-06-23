Российские военные обеспечивают безопасность трассы М-4 в Сирии
То, что колонна движется под российским флагом — залог ее безопасности. И за все время не было ни одного инцидента с применением оружия.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На одной из главных автотрасс Сирии М-4 нашим военным удается сдерживать все попытки боевиков нарушить мирные договоренности. Эта стратегическая дорога по сути является линией соприкосновения. По одну сторону — территория Сирии, другая прилегает к турецкой границе.
Спорная территория, где в любую минуту может возникнуть конфликт интересов. Российский флаг — стал гарантом безопасности для проезда мирных жителей.
Все машины берут под охрану на организованном пункте сбора автоколонны. Из Сирии рассказывает Семен Еремин.
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