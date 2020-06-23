Скончался партнер Галины Улановой и Майи Плисецкой

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Валентин Черников
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Народный артист СССР, Николай Фадеечев, умер на 88-м году жизни.

Скончался партнер Галины Улановой и Майи Плисецкой

Фото: РИА Новости / Александр Макаров

Балетмейстер-репетитор Большого театра Николай Фадеечев скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Как уточняется, народный артист СССР умер в больнице от сердечной недостаточности. О времени и месте прощания сообщат позднее.

Фадеечев родился в 1933 году в Москве. Окончил столичное хореографическое училище. В 1952 году поступил в балетную труппу Большого театра. В ее составе он выходил на сцену в течение 25 лет. В 1956-м станцевал «Жизель» с Галиной Улановой в Лондоне во время первых зарубежных гастролей Большого, а в 1971-м вместе Майей Плисецкой исполнил главные партии в «Лебедином озере» на сцене Парижской национальной оперы.

Артист выступал в балетах «Щелкунчик» «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Бахчисарайский фонтан», «Гаянэ», «Ромео и Джульетта» и многих других. По завершении сценической карьеры стал балетмейстером и воспитал многих звезд балета, включая Андрея Уварова, Сергея Филина и Николая Цискаридзе.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер режиссер «Карточного домика» и фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер.

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