«Рожай давай!» — Лера Кудрявцева призвала Анфису Чехову к увеличению потомства
Теледивы в одном из сочинских санаториев и решили заняться поиском бойфренда.
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Фото, видео: Instagram @achekhova
Вопрос продления рода Анфисы Чеховой взялась решить ее приятельница Лера Кудрявцева. Обе телеведущие встретились в одном из санаториев Сочи и завели разговор о деторождении. Однофамилица русского классика прибыла туда с девятилетним сыном Соломоном, подругой-стилистом Марией Беловой и ее наследником Семеном. Анфиса снялась с обоими мальчиками в гостиничном номере. После этого многие спросили звезду, оба ли ребенка ее.
Поклонники Чеховой знают, что дама воспитывает единственного сына. Сама же теледива не прочь заиметь и девочку. Об этом она рассказала при встрече с Кудрявцевой. Лера явилась туда же с полуторагодовалой дочерью Марией. Чехова умилилась при виде девочки и заявила коллеге, что хочет такую же наследницу.
«Рожай давай», — отрезала Кудрявцева.
«От кого, Лерыч? От кого?» — посетовала Чехова.
«Найдем сейчас. Быстренько к тебе кого-нибудь пристроим», — заверила блондинка, чем рассмешила собеседницу.
Ранее 5-tv.ru писал, что Чехова шлепнула подружку по аппетитной «пятой точке».
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