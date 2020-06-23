Вопрос продления рода Анфисы Чеховой взялась решить ее приятельница Лера Кудрявцева. Обе телеведущие встретились в одном из санаториев Сочи и завели разговор о деторождении. Однофамилица русского классика прибыла туда с девятилетним сыном Соломоном, подругой-стилистом Марией Беловой и ее наследником Семеном. Анфиса снялась с обоими мальчиками в гостиничном номере. После этого многие спросили звезду, оба ли ребенка ее.

Instagram @achekhova

Поклонники Чеховой знают, что дама воспитывает единственного сына. Сама же теледива не прочь заиметь и девочку. Об этом она рассказала при встрече с Кудрявцевой. Лера явилась туда же с полуторагодовалой дочерью Марией. Чехова умилилась при виде девочки и заявила коллеге, что хочет такую же наследницу.

«Рожай давай», — отрезала Кудрявцева.

«От кого, Лерыч? От кого?» — посетовала Чехова.

«Найдем сейчас. Быстренько к тебе кого-нибудь пристроим», — заверила блондинка, чем рассмешила собеседницу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чехова шлепнула подружку по аппетитной «пятой точке».