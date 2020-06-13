«Могут в парашу окунуть»: подполковник ФСИН о судьбе Ефремова в колонии
Бывший сотрудник ФСИН рассказал, как отбывают заключение знаменитости.
Фото: ТАСС / Пресс служба Таганского суда
Бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Игорь Шутко в интервью «Вечерней Москве» выразил предположения о возможной судьбе актера Михаила Ефремова в колонии. По словам подполковника запаса, если суд приговорит знаменитость к реальному сроку, то его могут отправить в колонию-поселение или лагерь общего режима.
В первом случае по отдельному разрешению руководства исправительного учреждения Михаил Ефремов сможет снимать квартиру и «ходить на работу». Во втором актер будет вынужден жить в отряде в бараке.
«В колонии сидят за преступления средней тяжести. Там свой режим. Подъем — завтрак — работа и так далее», — сказал Игорь Шутко.
Экс-сотрудник ФСИН предполагает, что знаменитость в силу немолодого возраста не станет «пахать» или валить лес. По его словам, известным людям в колониях уделяют больше внимания и следят, чтобы их не «обидели». Игорь Шутко не исключил, что у Михаила Ефремова могут возникнуть проблемы в отношениях с другими заключенными.
«Если начнет себя с людьми вести неправильно, „сотоварищи“ могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится. Там разговоры не очень длинные. Но при ровном поведении ему ничего не грозит», — констатировал подполковник в запасе.
8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего Jeep Grand Cherokee. На Смоленской площади автомобиль актера вылетел на встречку и совершил лобовое столкновение с «Ладой». Водитель отечественной легковушки был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где скончался на следующее утро от полученных ранений. 9 июня суд отправил знаменитость под домашний арест на два месяца.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Добровинский рассказал об отношении родных погибшего к «извинениям» Ефремова.
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