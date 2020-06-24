Завершается подготовка салютной площадки главного праздника лета. Огненная феерия раскрасит всеми цветами акваторию Финского залива в самую романтичную ночь года — с 27 на 28 июня. Легендарное шоу «Алые паруса» станет кульминацией Всероссийского вечера выпускников всей страны.

Белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами в первый раз пройдет не по Неве. Основное действо — водно-пиротехническое шоу — развернется в акватории Финского залива. Организаторы праздника по традиции подготовили захватывающее представление на воде и в небе.

5-tv.ru

Для концертных номеров самых лучших российских исполнителей на Крестовском острове сконструирована специальная сцена. Грандиозная конструкция своими очертаниями напоминает корабль, бегущий по волнам. Элементы морского декора — перламутровые раковины — добавляют романтики. Завершают композицию алые паруса, венчающие самую верхнюю точку сцены.

«Ты идешь навстречу своему счастью! Это должно отражаться в твоих глазах!» — дает последние наставления режиссер-постановщик проекта «Алые паруса-2020» Михаил Колпахчиев девушке в белом платье.

Под покровом ночи отрабатывается встреча юной Ассоль с главной мечтой ее жизни. Волны Финского залива задают нужный тон, ветерок развевает легкий белый шелк платья и волосы прекрасной дивы. И невольно ощущаешь, что только с такой верой в непременное счастье можно дотянуться до мечты, даже если для этого придется бежать по волнам.

5-tv.ru

Рядом полным ходом идет монтаж площадки, которая станет местом самого грандиозного пиротехнического представления. И здесь организаторы нашли, чем удивить искушенных телезрителей. Впервые понтоны собирали не на месте представления, а спускали на воду и доставляли тягачами. Ближе к праздничной дате пришвартуют баржу, на которой также будут пиротехнические установки.

Красочная поддержка ожидается и с воздуха. Впервые в этом году будет задействован мост Западного скоростного диаметра. На нем этой ночью велись монтажные работы по установке сложной конструкции из шестиметровых балок для салюта, который будет украшать проход белоснежного брига «Россия» по акватории залива.

Вчерашние школьники всей страны и в этом году загадают желание, вместе шагнув в огромный мир возможностей, сохранив на всю жизнь в своих сердцах память о самом грандиозном, ярком и незабываемом празднике «Алые паруса-2020».

5-tv.ru

В этом году особые требования к организации и проведению праздника. Доступ ко всем локациям будет закрыт в связи с непростой эпидемической ситуацией как в городе, так и по всей стране. Все эти меры безопасности приняты для того, чтобы сохранить здоровье участников праздника, многочисленных выпускников, жителей Петербурга и гостей города.

Наблюдать за шоу с водного транспорта в акватории также не получится. Часть Невы и Финского залива перекрыты. Безопасность на воде будут обеспечивать катера ГИМС, сотрудники МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управления на транспорте МВД России по СЗФО, Росгвардии, поисково-спасательной службы, катера Администрации морских портов Балтийского моря, а также водного подразделения службы безопасности праздника.

Прямую трансляцию концерта российских звезд, водно-пиротехнического шоу и прохода брига «Россия» будет вести Пятый канал. Приглашаем всех телезрителей страны к экранам Пятого уже в эту субботу, 27 июня в 22:30.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала.