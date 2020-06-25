Основателю сайта WikiLeaks Ассанжу предъявили новое обвинение

В США вынесли новое обвинительное заключение в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.

В документе нет новых эпизодов, однако расширен масштаб сговора Ассанжа с группами хакеров, которые предположительно, взламывали сайты и почту как мелких чиновников, так и целых министерств и мировых лидеров.

По всем выдвинутым обвинениям Джулиану Ассанджу грозит наказание в 175 лет лишения свободы.

Сейчас основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. Он оказался в руках правоохранителей после того, как посольство Эквадора в Лондоне, после семи лет проживания, отказало Ассанджу в убежище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джулиан Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в Лондоне.