Основателю сайта WikiLeaks Ассанжу предъявили новое обвинение
В общей сложности Джулиану Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / d75; 5-tv.ru
В США вынесли новое обвинительное заключение в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.
В документе нет новых эпизодов, однако расширен масштаб сговора Ассанжа с группами хакеров, которые предположительно, взламывали сайты и почту как мелких чиновников, так и целых министерств и мировых лидеров.
По всем выдвинутым обвинениям Джулиану Ассанджу грозит наказание в 175 лет лишения свободы.
Сейчас основатель WikiLeaks находится под стражей в Великобритании. Он оказался в руках правоохранителей после того, как посольство Эквадора в Лондоне, после семи лет проживания, отказало Ассанджу в убежище.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джулиан Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в Лондоне.
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