«Рожать однозначно»: Маша Малиновская одобрила воспитание детей без отца

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Валентин Черников
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Телеведущая рассказала, почему в своем время осталась одна с сыном.

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Фото, видео: Instagram @malinovskaya_tv

В выборе между абортом и воспитанием ребенка без отца Маша Малиновская советует выбирать роды. Об этом она заявила одной из поклонниц в Instagram во время ответов на вопросы подписчиков.

«Мне 33, и я хочу родить ребенка одна, что посоветуете?» — написала дама.

«Как человек, который стоял перед таким же выбором, скажу: рожать однозначно», — указала Малиновская.

Instagram @malinovskaya_tv

Теледива родила сына Мирона в 2011 году. Имя отца ее ребенка она не называет до сих пор, уточняя лишь, что он чеченский бизнесмен. Отвечая на обращения фанатов, Маша рассказала, что не знала наперед, как сложатся ее отношения с избранником. В результате мужчина бросил девушку, когда она находилась в положении, и впоследствии не общался с мальчиком.

«Это была большая любовь, и я мечтала о семье. Отец Мирона самоустранился, еще когда я была беременна. Ребенку, когда он родится, велел передать, что его папа космонавт!» — поделилась Малиновская.

По ее словам, сын до сих пор спрашивает об отце. Что она ему рассказывает, осталось за кадром. Звезда добавила, что, несмотря на произошедшее, не разочаровалась в инородцах и в том числе общается с мусульманами, поскольку Мирон «наполовину мусульманин». 

Ранее 5-tv.ru показал, как с годами менялась Маша Малиновская.

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«Рожать однозначно»: Маша Малиновская одобрила воспитание детей без отца

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