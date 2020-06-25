Грандиозный праздник «Алые паруса» в этом году был перенесен с улиц Петербурга в телевизионный формат. Понаблюдать за концертной программой и красочным шоу, подготовленными специально для выпускников, можно будет во время просмотра прямой трансляции Пятого канала, а так же на сайте 5-tv.ru. А кульминацию вечера с проходом брига «Россия» по акватории Финского залива зрители также смогут увидеть на всех других центральных каналах.

Как сообщили в администрации Санкт-Петербурга, решение о переводе фееричного праздника в онлайн-формат было принято для обеспечения эпидемиологической безопасности жителей города. Наблюдать за сказочным шоу с парусником под алыми парусами в этом году смогут все жители страны.

Где посмотреть «Алые паруса 2020» онлайн и по ТВ?

При этом смена формата мероприятия не скажется на зрелищности самого представления. Организаторы праздника приготовили для выпускников массу сюрпризов: грандиозный концерт, волшебное шоу на воде и потрясающий фейерверк. На время телелезрители окунуться в атмосферу, созданную писателем Александром Грином. В этом году отмечается 140 лет со дня рождения создателя легендарной повести «Алые паруса», поэтому концертные номера будут посвящены произведениям литератора.

За безопасностью проведения мероприятия будут тщательно следить. Во время красочного шоу будет закрыта часть акватории устья Невы и Финского залива. На месте будут дежурить катера полиции, МЧС, Поисково-спасательной и других специальных служб. Для жителей города находиться в закрытой части Финского залива будет опасно. Там будет установлено пиротехническое оборудование. Все попытки попасть в закрытую часть акватории на личных плавсредствах будут строго пресекаться.

Для обеспечения безопасности в ночь с 27 на 28 июля будет оцеплен парк 300-летия Санкт-Петербурга и прилегающие территории. Кроме того, закроют западную часть Крестовского острова и Петровской косы, а также северный и западный берег Васильевского острова. За соблюдением ограничений будут следить сотрудники полиции, Росгвардии и других силовых ведомств. Сотрудники ГИБДД ограничат движение автотранспорта, в том числе по ЗСД.

Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала в 2005-м. В прошлом году фестиваль стал рекордсменом по количеству зрителей. А авторитетное жюри мирового конкурса Best Event присудило «Алым парусам» сразу три главных награды — за лучший массовый фестиваль, водное и музыкальное шоу.

В этом году зрителей «Алых парусов» вновь ожидает удивительное действо, которое пройдет в акватории Финского залива.